Кокер рассказал, что Емельяненко просил у него титульный бой

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер признался, что известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко просил его организовать титульный бой с американцем Райаном Бейдером, в случае если тот победит Валентина Молдавского на турнире Bellator 273.



«Мы долго работали над боем Бейдер — Конго. Они дрались пару лет назад, и тычок в глаз не дал им разобраться. У нас был план, что, кто бы ни победил, будь то Бейдер или Молдавский, в следующем бою он будет драться с Конго. Перед боем Райана с Молдавским Фёдор сказал, что хочет драться с Бейдером, если тот победит Валентина. Но я ответил, что победитель подерётся с Чейком Конго на турнире в Париже. Посмотрим, что будет дальше, в этом бизнесе всё меняется стремительно», — сказал Кокер на пресс-конференции.

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