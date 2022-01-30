Токов и Немков обратились к Молдавскому после его поражения в бою с американцем Бейдером
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Российские бойцы смешанных единоборств Анатолий Токов и Вадим Немков поддержали соотечественника Валентина Молдавского после его поражения в поединке с представителем США Райаном Бейдером на турнире Bellator 273.
«Брат, сам всё знаешь», — написал Токов.
«Все победы впереди ещё!» — оставил сообщение Немков.
Поединок Молдавского и Бейдера стал главным событием спортивного шоу. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой американца единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 48-47.
В соглавном бою соревнований экс-чемпион UFC, американец Бенсон Хендерсон одолел россиянина Ислама Мамедова. Ранее о поединке высказался президент промоушена Bellator Скотт Кокер.
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