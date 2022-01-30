Президент Bellator ответил на вопрос о будущем Фёдора Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер высказался о выборе будущего соперника для знаменитого российского бойца ММА Фёдора Емельяненко. По словам Кокера, в самое ближайшее время он встретится с Фёдором.



«Мы обсудим с Фёдором всё сегодня или завтра. Его ждёт прощальный бой. Сейчас Бейдер чемпион, не уверен, что их реванш когда-то состоится. Но есть другие тяжеловесы, с которыми он может подраться. Найдём кого-то, бой с кем будет иметь смысл», — сказал Кокер на пресс-конференции.

Последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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