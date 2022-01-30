Усик — Фьюри: я тебя оседлаю
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик разместил новое видео в «сториз» своего «инстаграма», где в шутку обратился к чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри.
«Я тебя оседлаю так же», — сказал Усик.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»:
Напомним, после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать от украинца реванш. Ранее стало известно, что Фьюри следующий бой проведёт с Диллианом Уайтом. Позже инсайдер Майк Коппинджер назвал возможную дату этого поединка.
Новость по темеНазвана дата боя Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта
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