Усик — Фьюри: я тебя оседлаю

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик разместил новое видео в «сториз» своего «инстаграма», где в шутку обратился к чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри.



«Я тебя оседлаю так же», — сказал Усик.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»:

Напомним, после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать от украинца реванш. Ранее стало известно, что Фьюри следующий бой проведёт с Диллианом Уайтом. Позже инсайдер Майк Коппинджер назвал возможную дату этого поединка.