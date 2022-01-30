Боец UFC Холланд проучил тролля, который в Интернете утверждал, что победит его. Видео

Американский боец UFC Кевин Холланд организовал встречу с человеком, который периодически в грубой форме поддевал его в социальных сетях, утверждая, что сможет победить его в борьбе.



Чтобы поставить точку в этом вопросе, Холланд пригласил обидчика в спортивный зал, оплатив ему билет на автобус, где они и смогли определить победителя. Им в итоге оказался Кевин. Видеозаписью противостояния Холланд поделился в своём «твиттере».

Кевин Холланд проучил онлайн-тролля:

«С первым троллем покончено. Продолжение следует», — подписал видео американский боец.

Ранее сообщалось, что Холланд решил сменить весовую категорию. Кевин, почти всю карьеру выступавший в среднем весе, принял решение спуститься в полусреднюю весовую категорию, ради чего сядет на специальную диету.