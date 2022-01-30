Александр Волков: в ближайшее время пройду обследования на функционал органов
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33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC, вылечился от коронавируса. Об этом он рассказал, разместив соответствующий пост в «сториз» своего «инстаграма».
«Друзья, от ковида я излечился. В ближайшее время пройду обследования на функционал органов после болезни, и с головой в подготовку!» — написал Александр.
Напомним, последний поединок Волков провёл с польским спортсменом Марчином Тыбурой. Бой состоялся на турнире UFC 267, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ). Российский боец одержал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Александра эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
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