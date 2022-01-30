Александр Емельяненко показал фото боксёрской тренировки с Денисом Лебедевым

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию тренировки с бывшим чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денисом Лебедевым.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
В декабре 2019 года Лебедев объявил о завершении карьеры. Свой путь в профессиональном боксе Денис начинал в 2001 году. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2019 года, уступив представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей. Всего на его счету 32 победы и 3 поражения в 36 боях, один поединок признали несостоявшимся.
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