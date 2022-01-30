Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко показал фото боксёрской тренировки с Денисом Лебедевым

Александр Емельяненко показал фото боксёрской тренировки с Денисом Лебедевым
Комментарии

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию тренировки с бывшим чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денисом Лебедевым.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

В декабре 2019 года Лебедев объявил о завершении карьеры. Свой путь в профессиональном боксе Денис начинал в 2001 году. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2019 года, уступив представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей. Всего на его счету 32 победы и 3 поражения в 36 боях, один поединок признали несостоявшимся.

Емельяненко над пропастью. Выглядит не очень — бой с Монсоном грозит проблемами Емельяненко над пропастью. Выглядит не очень — бой с Монсоном грозит проблемами
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022