Внук Мохаммеда Али повторил его движения и ярко нокаутировал соперника
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Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, одержал очередную победу на профессиональном ринге, отправив в нокаут соотечественника Джеремию Йегера во втором раунде их поединка. Противостояние проходило в ночь на 30 января на арене Hard Rock Hotel & Casino в Тулсе (Оклахома, США).
Эта победа стала уже четвёртой для Нико в профессионалах, при этом он не терпел ни одного поражения.
На странице Top Rank Boxing в «Инстаграме» разместили фото и видео с поединка Али Уолша и Йегера. На видеозаписи можно увидеть, как Нико резко переступает с ноги на ногу, повторяя тем самым движения, который любил проделывать сам Мохаммед Али.
Пост можно посмотреть на странице Top Rank Boxing в «Инстаграме». Права на видео Top Rank.
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