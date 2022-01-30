«Старшему брату не объяснишь, что ты мощный парень». Исмаилов опубликовал смешное видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новое видео у себя в «инстаграме» вместе со своим старшим братом.

«Старшему брату не объяснишь, что ты мощный парень», — написал Исмаилов.

Исмаилов в последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.



Ранее стало известно, что Магомед Исмаилов 25 февраля проведёт бой по правилам бокса. Его соперником станет нигериец Оланреваджу Дуродола (37 побед — 9 поражений).