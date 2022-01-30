Биспинг считает, что Нуньес легко победит Пенью в реванше
Поделиться
Бывший боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC Майкл Биспинг высказался по поводу потенциального боя-реванша между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей.
«Я лично думаю, что Нуньес победит довольно легко в реванше. Джулианна — очень жёсткая, она очень хороша, и она победила Нуньес честно и справедливо… Но она сделала это не в первом раунде, а когда Аманда устала и выдохлась. Не знаю, что это было. Может быть, я слишком много внимания уделяю Аманде Нуньес. Может быть, я несправедлив к Джулианне Пенье. Если это так, то я прошу прощения. Думаю, мы узнаем об этом только тогда, когда они проведут матч-реванш. У каждого из нас есть своё мнение, знаете ли. Так что посмотрим, что произойдёт», – приводит слова Биспинга Sportskeeda.
Комментарии
- 30 января 2022
-
22:11
-
21:46
-
20:12
-
19:20
-
18:23
-
17:37
-
16:57
-
15:54
-
15:15
-
14:10
-
13:28
-
12:51
-
12:04
-
11:37
-
11:12
-
10:58
-
10:46
-
10:39
-
09:55
-
09:48
-
09:26
-
09:24
-
09:17
-
09:13
-
09:08
-
08:25
-
08:06
-
08:00
-
07:32
-
04:34
-
00:46
- 29 января 2022
-
23:23
-
22:18
-
21:43
-
20:47
Партнерский контент