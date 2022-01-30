Биспинг считает, что Нуньес легко победит Пенью в реванше

Бывший боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC Майкл Биспинг высказался по поводу потенциального боя-реванша между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей.

«Я лично думаю, что Нуньес победит довольно легко в реванше. Джулианна — очень жёсткая, она очень хороша, и она победила Нуньес честно и справедливо… Но она сделала это не в первом раунде, а когда Аманда устала и выдохлась. Не знаю, что это было. Может быть, я слишком много внимания уделяю Аманде Нуньес. Может быть, я несправедлив к Джулианне Пенье. Если это так, то я прошу прощения. Думаю, мы узнаем об этом только тогда, когда они проведут матч-реванш. У каждого из нас есть своё мнение, знаете ли. Так что посмотрим, что произойдёт», – приводит слова Биспинга Sportskeeda.