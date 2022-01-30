Забит Магомедшарипов: 28 февраля кое-кого просто уничтожу
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Российский боец Забит Магомедшарипов опубликовал новый пост в своём «инстаграме», намекнув подписчикам на новый бой.
«28 февраля кое-кого просто уничтожу», — написал Магомедшарипов.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Магомедшарипова.
«Забит тренируется. Он находится в программе USADA, но у него возникли проблемы со здоровьем. Он вернулся к тренировкам, и я думаю, что мы с UFC поговорим о Забите, возможно, на следующей неделе, чтобы узнать, что его ждёт в будущем, и посмотрим, что произойдёт. Но я считаю, что он один из самых крутых бойцов в этом дивизионе. Я верю, что он может стать чемпионом завтра. Думаю, что Забит находится на другом уровне», — приводит слова менеджера Али Абдель-Азиза BJ Penn.
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