Забит Магомедшарипов: 28 февраля кое-кого просто уничтожу

Российский боец Забит Магомедшарипов опубликовал новый пост в своём «инстаграме», намекнув подписчикам на новый бой.

«28 февраля кое-кого просто уничтожу», — написал Магомедшарипов.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Магомедшарипова.

«Забит тренируется. Он находится в программе USADA, но у него возникли проблемы со здоровьем. Он вернулся к тренировкам, и я думаю, что мы с UFC поговорим о Забите, возможно, на следующей неделе, чтобы узнать, что его ждёт в будущем, и посмотрим, что произойдёт. Но я считаю, что он один из самых крутых бойцов в этом дивизионе. Я верю, что он может стать чемпионом завтра. Думаю, что Забит находится на другом уровне», — приводит слова менеджера Али Абдель-Азиза BJ Penn.