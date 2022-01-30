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Мамедов прокомментировал поражение Хендерсону в соглавном бою Bellator 273

Мамедов прокомментировал поражение Хендерсону в соглавном бою Bellator 273
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31-летний представитель России Ислам Мамедов дал комментарий по поводу поражения 38-летнему американскому экс-чемпиону UFC Бенсону Хендерсону.

«То, что миновало, не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать. И знай, что нет победы без терпения, находки без потери, облегчения без трудностей», — написал Мамедов в своём «инстаграме».

Напомним, ранним утром 30 января по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 273. В его соглавном событии Мамедов встретился с Хендерсоном и проиграл тому раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). В главном бою шоу Валентин Молдавский уступил Райану Бейдеру.

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