«Они дрались у Бейдера дома». Немков рассказал, почему Молдавский уступил в титульном бою

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков высказался по поводу титульного боя в тяжёлом весе между Райаном Бейдером и Валентином Молдавским.

Напомним, поединок продлился все пять раундов и завершился победой Бейдера единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 48-47. По мнению Немкова, определяющим фактором решения судей стало место проведения турнира (Финикс. США).

«Они дрались у Бейдера дома, грубо говоря. Нет, домашнее судейство — это не домыслы. Это как тут, в России — в равных боях редко когда отдают победу иностранцу. Так и в этом поединке. Но не в титульном бою же такое должно быть», — приводит слова Немкова «Спорт-Экспресс».

Bellator 273. Основной кард



Райан Бейдер — Валентин Молдавский. Победа Бейдера единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47).

Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов. Победа Хендерсона раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Генри Корралес — Эйден Ли. Победа Корралеса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Сабах Хомаси — Джалил Уиллис. Победа Хомаси сабмишеном в 1-м раунде треугольником.