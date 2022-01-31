«Толстоголовые больше неактуальны». Тони Фергюсон жёстко прошёлся по Али Абдель-Азизу

38-летний американский боец Тони Фергюсон ответил менеджеру Али Абдель-Азизу, который назвал его «ревнивой старой подружкой».

«Ты говоришь неправильно. Вы, засранцы, забываете, откуда берете свои фразы, как и любой другой случайный человек. Сядь и заткнись, пока я тебя не прищемил. Раздражаешь больше, чем навязчивая бывшая. Толстоголовые перестали быть актуальными», — написал Фергюсон в своём «твиттере».

Напомним, что Абдель-Азиз являлся менеджером Хабиба Нурмагомедова во время его спортивной карьеры. Бойцы неоднократно должны были встретиться в октагоне, но так и не сразились друг с другом.

В конце лета сам Хабиб рассказал о том, что Фергюсону пора «нажать на тормоза» и завершить спортивную карьеру, поскольку ему уже практически 40 лет и в последних трёх боях он был деклассирован.