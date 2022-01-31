«Ты наш лев». Хабиб отреагировал на поражение Мамедова в соглавном бою Bellator 273

Экс-чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал 31-летнего соотечественника Ислама Мамедова после поражения американцу Бенсону Хендерсону.

«Братка, ты наш лев. Мы всё знаем», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, ранним утром 30 января по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 273. В его соглавном событии Мамедов встретился с Хендерсоном и проиграл тому раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). В главном бою шоу ещё один россиянин Валентин Молдавский уступил другому американцу Райану Бейдеру.

Ранее сам Ислам Мамедов опубликовал в «Инстаграме» пост, который связан с его поражением в этом бою.