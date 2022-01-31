Промоутер рассказал, почему Усик и Фьюри не смогли договориться о бое

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы знаменитого боксёра Тайсона Фьюри, рассказал, почему британец не смог договориться с украинцем Александром Усике о бое.
В недавнем интервью промоутер Эдди Хирн заявил, что Фьюри не хочет участвовать в бою с Александром Усиком, который владеет титулами WBO, IBF, IBO, WBA. Тем не менее, в течение нескольких недель велись переговоры о проведении объединительного боя между Фьюри и Усиком. В рамках сделки Энтони Джошуа получил бы отступные, чтобы отказаться от предусмотренного контрактом матча-реванша с Усиком. Сумма, по сообщениям, составляла $ 15 млн. При этом Диллиан Уайт должен был бы получить отступные в размере $ 5 млн за отказ от обязательного боя с Фьюри.
«Всё это не имеет никакого значения, и меня не особенно волнует, что сказал Эдди Хирн. Эдди Хирн много чего говорит, и он является частью проблемы, почему эти вещи не доходят до конца.
На этот раз переговоры затянулись. Когда Джошуа попросил дополнительные $ 5 млн, Тайсон сказал: «Хватит. На этом всё. Мне это вовсе не интересно, Джошуа слишком жадный». Этого было достаточно. Тайсон – чемпион, он ничем не обязан Энтони Джошуа.
Фьюри и Усик хотели провести бой. Но у нас было два человека посередине – один судился с WBC, а другой просил всё больше и больше денег», — приводит слова Уоррена BoxingScene.
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