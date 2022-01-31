Команда Джейка Пола отрицает, что Хабиб Нурмагомедов предложил ему контракт с Eagle FC

Команда YouTube-блогера Джейка Пола опровергла информацию о том, что бывший чемпион промоушена UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов отправил боксёру контракт Eagle FC.
«Хабиб – легенда, как в клетке, так и вне её. Но это легендарная чушь. Они не могут позволить себе Джейка Пола.
Мы получили несколько предложений для мистера Пола по поводу дебюта в ММА. Но среди них нет Eagle FC», — гласит заявление команды в «Инстаграме».
В декабре 2021 года Пол победил экс-чемпиона UFC, американца Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. Ранее Пол не раз выражал желание попробовать свои силы в ММА. Также Пол уже продолжительное время выступает против президента UFC Даны Уайта.
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