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Тренер Исмаилова оценил идею провести бой со Шлеменко по правилам бокса

Тренер Исмаилова оценил идею провести бой со Шлеменко по правилам бокса
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Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, высказался по поводу потенциального боя между его подопечным и Александром Шлеменко по правилам бокса.

«Всё возможно при правильной финансовой составляющей. Будем честны, зачем врать и говорить: «Я дерусь за наследие». Мы деремся за деньги, чтобы Магомед мог прокормить свою семью и помочь близким. Если будет правильное предложение – вперед. Это хорошее противостояние и для Маги, и для Александра. Было бы четко провести бой по правилам бокса после поединка по ММА. Но все будет видно после Дуродолы», — приводит слова Исмаилова «Рейтинг букмекеров».

Ранее стало известно, что Магомед Исмаилов 25 февраля проведёт бой по правилам бокса. Его соперником станет нигериец Оланреваджу Дуродола (37 побед — 9 поражений).

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