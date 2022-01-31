Абдель-Азиз — Фергюсону: Хабиб разрушил бы твою жизнь, если бы вы подрались

Менеджер Али Абдель-Азиз ответил в своём «твиттере» 38-летнему бойцу UFC Тони Фергюсону, назвавшему его «толстоголовым».



«Ты продолжаешь говорить о Хабибе только для того, чтобы оставаться актуальным. Он разрушил бы твою жизнь, если бы вы когда-либо подрались с ним. Я желаю тебе всего наилучшего в твоей жизни и не собираюсь тебе больше отвечать», — написал в своём «твиттере» Абдель-Азиз.



Напомним, Абдель-Азиз являлся менеджером Хабиба Нурмагомедова во время его спортивной карьеры. Бойцы неоднократно должны были встретиться в октагоне, но так и не сразились друг с другом.



В конце лета сам Хабиб выразил мнение, что Фергюсону пора «нажать на тормоза» и завершить спортивную карьеру, поскольку ему уже практически 40 лет и в последних трёх боях он был деклассирован.