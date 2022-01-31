«Его супруга в зале сидела». Пулемётчик рассказал, почему не нокаутировал Дацика

Россиянин Зелимхан «Пулемётчик» Дукаев дал комментарий после победы, одержанной в поединке со знаменитым бойцом, соотечественником Вячеславом Дациком. Их противостояние состоялось на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в ночь на 29 января мск. Бой проходил по правилам бокса.



«Думаю, это был лучший бой Дацика в карьере. А своё выступление оцениваю как среднее. Я мог этот бой завершить. Уважаю этого человека. Тот путь, который он проделал к этому, не повзолил перешагнуть через него.



Я мог этот бой закончить во втором раунде. Из-за уважения к труду, который он проделал в подготовке к этому бою, не смог этого сделать. Его супруга там ещё сидела, мне неудобно было. Я по-мужски прошёл с ним всю дистанцию и на минимализме выиграл у него.



Мог закончить его, мой коронный удар в печень. Я один раз его пробил во втором раунде и больше бить так не стал», — рассказал Дукаев в интервью YouTube-каналу HardNews.