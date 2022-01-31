Умар Нурмагомедов: до клетки дохожу всё реже и реже

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов выложил в своём «инстаграме» новую фотографию, высказавшись о редком участии в турнирах UFC.



«Всё, что от меня требуется — это тренировки. Каждый день, утром и вечером, я в зале. По разным причинам до клетки дохожу всё реже и реже.



Остаётся не отпускать руки и продолжать пахать и пахать. Тяжёлый труд окупится», — написал в своём «инстаграме» Умар Нурмагомедов.

Напомним, недавно стало известно, что Умар снялся с поединка с представителем Уэльса Джеком Шором, который должен был состояться 19 марта на турнире UFC Fight Night в Лондоне. По сведениям источника, вместо Нурмагомедова бой с Шором проведёт российский боец ММА Тимур Валиев. Причина снятия Умара на данный момент неизвестна.