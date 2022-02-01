Хабиб Нурмагомедов — Исламу Мамедову: просто живи
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов отправил послание 31-летнему соотечественнику Исламу Мамедову.
Напомним, ранним утром 30 января по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 273. В его соглавном событии Мамедов встретился с Бенсоном Хендерсоном и проиграл ему раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). В главном бою шоу ещё один россиянин, Валентин Молдавский, уступил другому американцу Райану Бейдеру.
«Стханский, просто живи, а всё остальное это мелочи.
Мы планируем, создаём причины, терпим и стремимся, но то, что не предписано, мы не получаем», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Хабиба.
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