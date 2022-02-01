Хабиб Нурмагомедов — Исламу Мамедову: просто живи

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов отправил послание 31-летнему соотечественнику Исламу Мамедову.

Напомним, ранним утром 30 января по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 273. В его соглавном событии Мамедов встретился с Бенсоном Хендерсоном и проиграл ему раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). В главном бою шоу ещё один россиянин, Валентин Молдавский, уступил другому американцу Райану Бейдеру.



«Стханский, просто живи, а всё остальное это мелочи.

Мы планируем, создаём причины, терпим и стремимся, но то, что не предписано, мы не получаем», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Хабиба.