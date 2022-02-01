«В любое время, в любом месте». Пётр Ян прошёл тестирование USADA

Российский боец UFC, временный чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян выложил видео с тестирования USADA (Антидопинговое агентство США).
«В любое время, в любом месте», — написал Ян.
Публикация доступна в «твиттере» Петра Яна.
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
Ранее стало известно, что бой-реванш Стерлинг – Ян пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально противостояние должно было состояться 5 марта.
Ранее Ян вошёл в десятку сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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