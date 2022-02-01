«Хорошо, USADA. Почаще тестируйте крысу». Стерлинг отреагировал на видео Петра Яна

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг дал комментарий по поводу видео, выложенного россиянином Петром Яном, на котором он проходит тестирование USADA.

«Хорошо. Почаще тестируйте крысу», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.



Ранее стало известно, что бой-реванш Стерлинг – Ян пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально противостояние должно было состояться 5 марта.