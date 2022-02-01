«Я был мотивирован его личностью». Хабиб эмоционально высказался по поводу боя с Конором

Экс-чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой бой со знаменитым ирландским бойцом Конором Макрегором.
Напомним, спортсмены встретились в титульном поединке UFC в октябре 2018 года. Победу удушающим приёмом одержал Нурмагомедов.
«Я ждал этого боя. Очень хотел драться, был очень уверен в себе, потому что занимался этим всю жизнь. Моя мотивация была выше. Все эти ребята в прошлом проигрывали, так что я понимал, что в нём нет ничего особенного. Когда я выходил в клетку на бой с Конором, я был мотивирован показать людям то, кто такой он и кто такой я. Мы совершенно разные люди.
Это касается и человеческих качеств, и спорта. Хотел показать, что мы на разном уровне, хотел показать это миллионам людей. Я был мотивирован его личностью и тем, что он представляет. Мною двигало много вещей, двигало то, что он нравился миллионам людей. Хотел показать им, что мы совершенно разные», — сказал Нурмагомедов на мероприятии в институте Miftaah в штате Мичиган.
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