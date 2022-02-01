Глава HardCore Fighting Championship предложил Нганну выступить в его лиге

Основатель профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Анатолий Сульянов обратился к чемпиону UFC в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну.

«Дорогой Фрэнсис, до нас дошли слухи, что UFC не очень хорошо к тебе относится и платит тебе гроши. Мы считаем, что твой истинный потенциал находится на боксерском ринге. Мы хотим предложить тебе большой бой против нашего чемпиона в тяжёлом весе и шанс заработать реальные деньги», — написал Сульянов в своём «инстаграме».

За этот бой Нганну может заработать $ 2 млн.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Сульянова.

Ранее Нганну делал заявление, что больше не будет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что бокс должен стать частью его следующего контракта, так как в UFC ему платят слишком мало.