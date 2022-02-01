Джейк Пол: я бы сразился с Хабибом в ММА. Нужно просто немного поработать над борьбой

Боксёр и YouTube-блогер Джейк Пол рассказал о том, что он хотел бы провести бой с экс-чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб сказал, «Мы предложили ему сделку» – это неправда. Мне не поступало никаких предложений. Я вообще не видел, чтобы Eagle FC проводили турниры. Не хочу хейтить то, чем они занимаются, но чтобы я рискнул провести бой в ММА, они должны предложить мне больше, чем я зарабатываю в боксе. Чтобы просто начать разговор со мной, людям придется заплатить $ 25-35 млн.

Я бы сразился с Хабибом в ММА, если бы они захотели сделать такое предложение, потому что это было бы интересно. Особенно если бы у меня было больше времени на тренировки. Это был бы грандиозный бой. Возможно, миллион, два миллиона за просмотр, и все, что мне нужно будет делать, это работать над своими борцовскими навыками. Потому что я перебью его в стойке», — сказал Пол на Youtube-канале The MMA Hour.