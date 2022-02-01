Хабиб рассказал, о чём думал, когда Порье пытался его задушить

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, о моменте, когда едва не проиграл американцу Дастину Порье.
«Я видел, что отец нервничал перед моим боем с Порье. Это был 2019 год, прошло много времени с того момента, когда он мне секундировал последний раз. Он советовал мне следовать плану и оставаться сосредоточенным. В ходе боя я видел его очень близко. Когда Порье попробовал меня задушить, это было прямо перед отцом. Я подумал, что Порье сумасшедший — неужели он думал, что я постучу на глазах у отца?
Кстати, перед выходом на бой я сказал Исламу Махачеву в раздевалке, что Порье любит выходить на гильотину. Сказал тогда, что отдам ему шею и измотаю. Гильотина — очень энергозатратный приём», — сказал Нурмагомедов на мероприятии в институте Miftaah в штате Мичиган.
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