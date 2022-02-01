«Это разбило мне сердце». Джулианна Пенья рассказала, как её обидел Хабиб Нурмагомедов

Действующая чемпионка UFC в легчайшем весе, Джулианна Пенья рассказала о том, как её задел бывший российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.
«Я видела, как на пресс-конференции Хабибу задали вопрос, и он полностью принизил мою победу – это разбило мне сердце. Я подумала: «Чувак, ты просто разбиваешь мне сердце. Я же от тебя без ума! Ты серьёзно?»
Должно быть, он дружит с Кайлой Харрисон, и всё дело в этом. Я не знаю. Потому что он сказал: «Если это вершина женского дивизиона, это посмешище». Было не очень приятно, скажу я вам. Хабиб, я это не оценила!» — сказал Пенья на подкасте Джо Рогана.
Последний бой Пенья провела на турнире UFC 269, где встречалась с представительницей Бразилии Амандой Нуньес. Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов.
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