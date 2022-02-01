Тайсон Фьюри обратился к Хабибу из-за его фото с футболкой «Манчестер Юнайтед»

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри разместил новый пост в своём «твиттере», где оценил фото экс-чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова с именной футболкой клуба «Манчестер Юнайтед».
«Этот парень поступил верно: пришёл, победил и ушёл на пике. Большое уважение, Хабиб», — написал Фьюри.
Фото можно посмотреть на странице Тайсона Фьюри в «Твиттере».
Отметим, что Фьюри является болельщиком «Манчестера», а Хабиб в хороших отношениях с форвардом команды Криштиану Роналду.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.
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