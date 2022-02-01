Джейк Пол заявил о желании провести бой с бывшим чемпионом UFC Андерсоном Силвой

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, заявил о желании сразиться по правилам бокса с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.

«Да, определённо, я бы с удовольствием провёл такой бой. Занятно, мне кажется, что он был первой знаменитостью, которую я встретил. Когда ММА были на подъёме, мой папа частенько за ними следил. Как-то мы решили сходить на один турнир. Должно быть, организаторы хорошо заплатили Андерсону Силве, чтобы он туда пришёл, потому что соревнования проходили в Огайо.

Помню, я попросил у него автограф и мы сфотографировались. Мне было лет 12. Так что было бы здорово сразиться с тем, кто был одним из твоих первых кумиров», — приводит слова Пола BJ Penn со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.