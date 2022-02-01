Александр Усик провёл тренировку перед дебютным матчем за футбольный клуб. Видео

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик размесил видео в «сториз» своего «инстаграма», показав, как провёл тренировку за футбольный клуб «Полесье» из Первой лиги. Александр готовится провести дебютный матч за футбольный клуб.

Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате».

Последний бой Усик провёл с британцем Энтони Джошуа. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. Александр за счёт этого успеха завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

В профессиональном боксе Александр провёл 19 боёв, все бои завершил победой, из них 13 – нокаутом.



Ранее промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы знаменитого боксёра Тайсона Фьюри, рассказал, почему британец не смог договориться с Усиком о бое.