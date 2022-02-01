Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко передал привет хейтерам. Видео

Александр Емельяненко передал привет хейтерам. Видео
Комментарии

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав тренировку на груше.

«Хейтерам привет», — подписал видео Емельяненко.

Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере.

Следующий бой Александр проведёт с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок, запланированный на 23 февраля, состоится в промоушене Hardcore MMA.

Емельяненко над пропастью. Выглядит не очень — бой с Монсоном грозит проблемами Емельяненко над пропастью. Выглядит не очень — бой с Монсоном грозит проблемами
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022