Александр Емельяненко передал привет хейтерам. Видео

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав тренировку на груше.



«Хейтерам привет», — подписал видео Емельяненко.

Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере.



Следующий бой Александр проведёт с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок, запланированный на 23 февраля, состоится в промоушене Hardcore MMA.