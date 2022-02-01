Александр Емельяненко передал привет хейтерам. Видео
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав тренировку на груше.
«Хейтерам привет», — подписал видео Емельяненко.
Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере.
Следующий бой Александр проведёт с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок, запланированный на 23 февраля, состоится в промоушене Hardcore MMA.
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