Тайсон Фьюри резко высказался в адрес Диллиана Уайта

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри оставил резкое послание для своего будущего соперника, соотечественника Диллиана Уайта, разместив соответствующее видео в «сториз» своего «инстаграма».



«Это послание предназначается для Диллиана Уайта. Трус, где твои белые перья (в странах бывшей Британской империи белое перо — символ трусости. — Прим. «Чемпионата»)? Ты три года хотел получить титул чемпиона мира и для этого драться с Деонтеем Уайлдером, но так и не дождался этого боя. А когда пояс перешёл ко мне, то ты ждал всего три минуты. Ты получил бой, не так ли, трус!



Ты говорил, что Тайсон Фьюри — трус. Что я не хочу драться с тобой. А теперь ты вдруг замолкаешь, маленькая сучка. Выходи из своего укрытия. Ты хотел лёгких денег, не так ли, засранец? Теперь у тебя будет 8 миллионов фунтов стерлингов, а это на 7,5 миллиона больше, чем ты на самом деле заслуживаешь. Ну же, сделай что-нибудь», — сказал Фьюри.