Хабиб отреагировал на высказывание Тайсона Фьюри в свой адрес

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост, который оставил о нём чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри. Хабиб в неизменном виде разместил его в «сториз» своего «инстаграма».



«Этот парень поступил верно: пришёл, победил и ушёл на пике. Большое уважение, Хабиб», — писал ранее Фьюри о фото Нурмагомедова с именной футболкой клуба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.