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Соннен предположил, что Чимаев не получит титульный бой даже в случае победы над Бёрнсом

Соннен предположил, что Чимаев не получит титульный бой даже в случае победы над Бёрнсом
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Бывший боец UFC Чейл Соннен поделился мыслями о шансах шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева получить титульный бой в случае победы в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Ранее сообщалось, что их бой состоится на турнире UFC 273, запланированном на 9 апреля.

«Если кто-то добьётся победы в бою с Гилбертом Бёрнсом, чего никто, кроме Камару Усмана, не смог сделать в течение четырёх лет, то, вероятно, получит шанс сразиться за титул. Допустим, Чимаев победит Бёрнса, но он всё равно не получит титульник, потому что мы стали заложниками этих «четырёх боёв» — с кем ему драться дальше? Это возвращает нас к той же проблеме, с которой мы столкнулись сейчас», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

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