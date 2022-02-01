Альберт Дураев узнал имя следующего соперника на турнире UFC
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Бывший чемпион ACB в среднем весе, россиянин Альберт Дураев, выступающий в полусреднем весе в UFC, следующий бой проведёт с американцем Энтони Эрнандесом. Об этом сообщает MMA Junkie, ссылаясь на свои источники.
Поединок состоится на турнире UFC 273, запланированном на 9 апреля.
Альберт дебютировал в UFC на турнире UFC 267, состоявшемся в конце октября прошлого года. Там Альберт встречался с соотечественником Романом Копыловым и победил его единогласным решением судей.
Эрнандес в последний раз сражался на турнире UFC 258, который проходил в феврале прошлого года. Противостоял Энтони представитель Бразилии Родолфу Виейра. Бой закончился уже во втором раунде победой американца за счёт удушающего приёма.
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