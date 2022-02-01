Бетербиев может провести объединительный бой со Смитом

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Джо Смит могут провести объединительный бой этим летом в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналист Майк Коппингер в своём «твиттере».



По сведениям источника, обе стороны близки к договорённости, которая пока не достигнута только по той причине, что Смит хочет получить около $ 1,8 млн за бой, а промоутеры из компании Star Boxing предлагают ему приблизительно $ 1,5 млн.



Последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой состоялся в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.



Смит в январе провёл первую защиту титула, нокаутировав Стива Джеффрарда.

Новость по теме Гвоздик: ударная мощь Бетербиева переоценена