WBC обязала Фьюри и Уайта предоставить подписанные контракты на бой до 21 февраля

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри и его соотечественник Диллиан Уайт должны предоставить подписанные контракты на очный бой до конца 21 февраля. Этот срок установил Всемирный боксёрский совет (WBC), уведомив обе стороны. Об этом информирует Boxing Scene.



Сообщается, что Уайт хочет лучшего соотношения гонораров, чем 80-20, которое считает справедливым WBC. Примечательно, что обычно в подобных боях, проводимых WBC, соотношение составляет 70-30.



Предварительная дата боя Фьюри и Уайта назначена на 23 апреля. Поединок должен состояться на родине спортсменов — в Великобритании.



Ранее резко в адрес Диллиана высказался Тайсон, обвинив своего будущего соперника в трусости.

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