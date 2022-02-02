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Алджэмейн Стерлинг: Чётр Ян боится меня

Алджэмейн Стерлинг: Чётр Ян боится меня
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Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг вновь высказался о временном чемпионе промоушена в легчайшем весе, россиянине Петре Яне.

«Чётр (искажённое имя, образованное от слов «Пётр» и «читер». — Прим. «Чемпионата») Ян боится меня», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Фото можно посмотреть на официальной странице Алджэмейна Стерлинга в «Твиттере».

Напомним, бой-реванш Стерлинг – Ян состоится в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально противостояние должно было пройти 5 марта.

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику.

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