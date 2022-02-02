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Бывшая чемпионка UFC Холли Холм узнала имя следующей соперницы

Бывшая чемпионка UFC Холли Холм узнала имя следующей соперницы
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Бывшая чемпионка UFC, ветеран смешанных единоборств, американка Холли Холм следующий бой проведёт с представительницей Бразилии Кетлен Виейра. Их противостояние состоится на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 21 мая в Лас-Вегасе. Об этом в своём «твиттере» рассказал известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани.

Последний раз Холм появлялась в октагоне 4 октября 2020 года, когда единогласным решением судей победила Ирене Альдану. В последних четырёх встречах она победила трижды и уступила в титульном бою Аманде Нуньес.

Виейра последний бой провела на турнире UFC Fight Night 198 (Vegas 43), который проходил в ноябре прошлого года, одолев единогласным решением судей бывшую чемпионку UFC Мишу Тейт.

Один из главных камбэков 2016 года. Тейт вырвала титул у Холли Холм в концовке Один из главных камбэков 2016 года. Тейт вырвала титул у Холли Холм в концовке
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