Бывшая чемпионка UFC Холли Холм узнала имя следующей соперницы

Бывшая чемпионка UFC, ветеран смешанных единоборств, американка Холли Холм следующий бой проведёт с представительницей Бразилии Кетлен Виейра. Их противостояние состоится на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 21 мая в Лас-Вегасе. Об этом в своём «твиттере» рассказал известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани.



Последний раз Холм появлялась в октагоне 4 октября 2020 года, когда единогласным решением судей победила Ирене Альдану. В последних четырёх встречах она победила трижды и уступила в титульном бою Аманде Нуньес.



Виейра последний бой провела на турнире UFC Fight Night 198 (Vegas 43), который проходил в ноябре прошлого года, одолев единогласным решением судей бывшую чемпионку UFC Мишу Тейт.