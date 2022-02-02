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Усман Нурмагомедов потерял две позиции в рейтинге Bellator

Усман Нурмагомедов потерял две позиции в рейтинге Bellator
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Пресс-служба Bellator представила обновлённый рейтинг бойцов промоушена, согласно которому 23-летний российский боец Усман Нурмагомедов, выступающий в лёгкой весовой категории, потерял две позиции. Теперь россиянин занимает пятое место.

Потерял одну строчку и россиянин Андрей Корешков, выступающий в полусреднем весе. Сейчас он на девятом месте.

Отметим также ещё двух представителей России, которые, в отличие от Нурмагомедова и Корешкова, укрепили свои позиции. Так, Диана Авсарагова стала девятой в наилегчайшем весе, а Анатолий Токов — пятым в среднем весе. Оба поднялись на одну позицию.

Ранее брат Усмана, боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, показал общее фото с ним, подписав его: «Абсолютно разные».

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