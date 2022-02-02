Владимир Кличко вступил в бригаду территориальной обороны Киева

Бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко подал заявление и документы для присоединения к бригаде территориальной обороны города Киев. Об этом рассказал его брат Виталий.



«Друзья, пришёл проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создан в столице. А брат Владимир Кличко подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киев», — написал Виталий в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Виталия Кличко в «Инстаграме».

Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом.