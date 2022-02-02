Актёр Романович: Усман Нурмагомедов всё спрашивает, как стать актёром

Российский актёр Сергей Романович разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», в шутку рассказав, что 23-летний боец Bellator Усман Нурмагомедов нередко обращается к нему за советом, как стать актёром.



«Усман Нурмагомедов всё спрашивает, как набрать миллион подписчиков и стать актёром. Нет чтоб тренироваться», — написал Романович.

Напомним, в середине ноября прошлого года стало известно, что следствие рассматривает Усмана как свидетеля в деле о наезде на полицейского. Брат знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что Усману вменяли наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Отмечалось, что сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести, после чего был доставлен в больницу.