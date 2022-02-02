«Они нас не уважают». Харитонов возмутился тем, что за ним шпионили перед боем со Спонгом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов выразил возмущение в связи с тем, что перед боем с представителем Нидерландов Тайроном Спонгом на турнире Eagle FC 44 за ним следили.

«Я выходил с планом не бороть его, а бить и бороть, чтобы он устал, потому что Тайрон Спонг — ударник. Знаю, что он работал над борьбой, но только Линтон Васселл мог дать ему хорошие навыки борьбы.

Наши шалопаи там рядом тоже крутились: помощники Тайрона Спонга. Я не помню, как этого парня зовут… Сапаров такой там есть. Он тоже сейчас переехал в Америку, ко мне на работу устраивался в своё время. Говорил: «Сергей, возьми меня на работу, помоги с работой». У меня в клубе работал, когда у меня в Москве был бойцовский клуб Vityaz Fight. Так вот эти товарищи, которые нам вовсе не товарищи, помогали Тайрону Спонгу, строили тактику против меня. Такие, скажем так, предатели своеобразные. В своё время я помогал, где-то кому-то помог в жизни, а там уже какие-то непонятные вещи.

Там все общаются между собой. У нас в American Top Team тренируются ребята из Казахстана и отовсюду, и в Sanford MMA тренируются ребята из Казахстана, Дагестана, Средней Азии. Много откуда. Все друг с другом общаются. Вот такие всякие не очень были приятные ситуации. Я даже помню, как проводил спарринг с Тимуром Айляровым, отрабатывая определённые вещи, которые планировали использовать в бою со Спонгом, и нас снимает на телефон парень из Казахстана. Мы обратили на это внимание. Руслан к нему подходит и говорит: «Ты что делаешь?». А он: «Не-не, я в прямом эфире». Неприятные и подлые такие ситуации были. Не очень приятно, что нас не особо уважают. Улыбаются в лицо, подходят к нам, фотографируются, просят помочь — а на самом деле люди очень продуманные, и делали очень неприятные вещи», — сказал Харитонов в интервью на канале «Ушатайка: Спорт-Экспресс» в YouTube.