Результаты турнира ММА Серия-47

В субботу, 29 января, в Люберцах состоялся профессиональный турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-47.
Предлагаем вам ознакомиться с результатами соревнований.
1. Казакбай Тиленов (Кыргызстан) победил Бекзода Вахобова (Узбекистан) болевым приёмом в первом раунде (0:25).
2. Олег Алексеев (Россия) победил Дмитрия Теплинского (Россия) ТКО в первом раунде (3:03).
3. Санжарбек Курбонов (Узбекистан) победил Руслана Шамшиева (Кыргызстан) ТКО во втором раунде (3:29).
4. Максим Дюпин (Россия) победил Егора Замараева (Россия) единогласным решением судей.
5. Евгений Куровской (Россия) победил Дениса Киреенко (Россия) ТКО во втором раунде (2:13).
6. Саид Хатиев (Россия) победил Бектура Зулпукара Уулу (Кыргызстан) ТКО в первом раунде (3:26).
7. Руслан Амуев (Кыргызстан) победил Боллибека Яхшиева (Узбекистан) болевым приёмом в первом раунде (3:33).
8. Гриша Мелконян (Армения) победил Азизбека Келдибека Уулу (Кыргызстан) нокаутом в первом раунде (2:31).
9. Вальтер Игнасио (Бразилия) победил Айбека Кобенова (Кыргызстан) единогласным решением судей.
10. Сергей Бобрышев (Россия) победил Улви Гахраманова (Азербайджан) ТКО в первом раунде (0:57).
11. Заур Гаджибабаев (Азербайджан) победил Юрия Проценко (Украина) ТКО во втором раунде (0:59) и выиграл Бронзовый пояс победителя ММА Серии.
12. Абдулгаджи Газиев (Кыргызстан) победил Вандерлея Джуниора (Бразилия) решением большинства судей.
13. Максим Новосёлов (Россия) победил Аднана Алича (Сербия) ТКО в первом раунде (2:19).
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