Макс Топор обратился в полицию после драки с помощником своего тренера
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Боец смешанных единоборств Макс «Топор» Щербаков написал заявление в полицию на помощника своего тренера Альберта Кармазяна.
Напомним, между спортсменом и тренером возникла перепалка в раздевалке, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.
Накануне Щербаков проиграл Новосёлову нокаутом в поединке, который прошёл в рамках турнира «Вечер бокса» на РЕН ТВ. Новосёлов в ходе боя дважды отправлял Топора на настил, ещё один нокдаун Топор перенёс на ногах. Бой завершился досрочно техническим нокаутом во втором раунде.
В рамках того же турнира знаменитый российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по очкам проиграл Зелимхану «Пулемётчику» Дукаеву.
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