Макс Топор обратился в полицию после драки с помощником своего тренера

Боец смешанных единоборств Макс «Топор» Щербаков написал заявление в полицию на помощника своего тренера Альберта Кармазяна.

Напомним, между спортсменом и тренером возникла перепалка в раздевалке, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.



Накануне Щербаков проиграл Новосёлову нокаутом в поединке, который прошёл в рамках турнира «Вечер бокса» на РЕН ТВ. Новосёлов в ходе боя дважды отправлял Топора на настил, ещё один нокдаун Топор перенёс на ногах. Бой завершился досрочно техническим нокаутом во втором раунде.

В рамках того же турнира знаменитый российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по очкам проиграл Зелимхану «Пулемётчику» Дукаеву.