Джордж Камбосос: мой следующий бой будет с Ломаченко или Хэйни

28-летний австралийский боксёр Джордж Камбосос рассказал о том, что он хочет провести свой следующий бой с Дэвином Хэйни, либо с Василием Ломаченко.

«Следующий бой в Австралии я проведу либо с Дэвином Хэйни, либо с Василием Ломаченко. Точка», — приводит слова Камбососа журналист Майкл Бенсон в своём «твиттере».

Напомним, последний бой Камбосос провёл в конце ноября 2021 года с Теофимом Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем на 14 августа из-за заражения Лопеса коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести поединок в эту дату также оказалось невозможно. Тогда бой перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.