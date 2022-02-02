Нганну высказался о возможном завершении карьеры в UFC

Франко-камеркнуский боец Фрэнсис Нганну дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры в UFC.

«Если это конец, то я счастлив. С того места, откуда я пришел, я многого добился. Некоторые люди могут этого не видеть. Но я сделал это, и я очень рад этому. Я горжусь собой. Возможно, это моё эго, но я горжусь собой и тем, чего я достиг. Я не хочу, чтобы все это нравилось, отнимало то, что у меня есть, или меняло меня и мои принципы. Мои принципы остаются такими же, как и в первый день», — приводит слова Нганну BJPenn.

Ранее Нганну делал заявление, что больше не будет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что бокс должен стать частью его следующего контракта, так как в UFC ему платят слишком мало.