Стерлинг ответил Шону О'Мэлли, который высмеял его бой с Петром Яном

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу слов Шона О'Мэлли, который назвал его и россиянина Петра Яна «недостаточно великими для главного боя турнира UFC».

Напомним, бой Яна и Стерлинга на UFC 273 будет соглавным событием.

«Он ведёт большую игру, но потом мы узнаём, что он много говорит, много лает и ничего не кусает. В последний раз, когда он попытался откусить больше, чем мог прожевать, что произошло? Он исполнил танец со сломанной ногой. Мы все получаем возможности, у него был шанс проявить себя, и он его упустил.

Всё дело в продажах. Люди платят по $ 75 за трансляцию, и, конечно, никто не станет платить ради только одного боя. Я уверен, что если бы на турнире выступал только Шон О'Мэлли и куча других парней, которые только развиваются и не имеют никакой известности, люди не стали бы платить за это», — приводит слова Стерлинга MMA Fighting.