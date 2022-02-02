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Стерлинг ответил Шону О'Мэлли, который высмеял его бой с Петром Яном

Стерлинг ответил Шону О'Мэлли, который высмеял его бой с Петром Яном
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Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу слов Шона О'Мэлли, который назвал его и россиянина Петра Яна «недостаточно великими для главного боя турнира UFC».

Напомним, бой Яна и Стерлинга на UFC 273 будет соглавным событием.

«Он ведёт большую игру, но потом мы узнаём, что он много говорит, много лает и ничего не кусает. В последний раз, когда он попытался откусить больше, чем мог прожевать, что произошло? Он исполнил танец со сломанной ногой. Мы все получаем возможности, у него был шанс проявить себя, и он его упустил.

Всё дело в продажах. Люди платят по $ 75 за трансляцию, и, конечно, никто не станет платить ради только одного боя. Я уверен, что если бы на турнире выступал только Шон О'Мэлли и куча других парней, которые только развиваются и не имеют никакой известности, люди не стали бы платить за это», — приводит слова Стерлинга MMA Fighting.

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