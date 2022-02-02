Стерлинг ответил Шону О'Мэлли, который высмеял его бой с Петром Яном

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу слов Шона О'Мэлли, который назвал его и россиянина Петра Яна «недостаточно великими для главного боя турнира UFC».
Напомним, бой Яна и Стерлинга на UFC 273 будет соглавным событием.
«Он ведёт большую игру, но потом мы узнаём, что он много говорит, много лает и ничего не кусает. В последний раз, когда он попытался откусить больше, чем мог прожевать, что произошло? Он исполнил танец со сломанной ногой. Мы все получаем возможности, у него был шанс проявить себя, и он его упустил.
Всё дело в продажах. Люди платят по $ 75 за трансляцию, и, конечно, никто не станет платить ради только одного боя. Я уверен, что если бы на турнире выступал только Шон О'Мэлли и куча других парней, которые только развиваются и не имеют никакой известности, люди не стали бы платить за это», — приводит слова Стерлинга MMA Fighting.
- 2 февраля 2022
-
21:33
-
20:23
-
19:37
-
18:40
-
17:52
-
17:01
-
16:17
-
16:05
-
14:53
-
14:41
-
13:52
-
13:40
-
12:53
-
12:25
-
12:24
-
11:47
-
11:08
-
10:47
-
10:13
-
09:48
-
09:21
-
00:39
- 1 февраля 2022
-
23:11
-
22:34
-
21:57
-
21:20
-
20:22
-
19:37
-
19:13
-
18:37
-
17:57
-
17:29
-
16:15
-
15:15
-
14:30